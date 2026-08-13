Метеоролог Позднякова рассказала, что во второй половине августа сохранится переменчивая погода

Метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала радио Sputnik о погодных условиях во второй половине августа. Она отметила, что процессы будут развиваться волнообразно, и переменчивая погода сохранится.

По словам Поздняковой, волна относительно холодной погоды продлится до субботы, а затем температура воздуха вернется к норме и даже превысит ее. Начиная с 20 числа ожидается положительная аномалия: температура может быть на 3–4 градуса выше нормы.

В начале последней декады августа начнется новое понижение температуры. Преобладающая температура воздуха будет в пределах 20–25 градусов. Однако не исключено, что в середине следующей недели температура воздуха может достигнуть 29–30 градусов. Ливневых дождей пока не ожидается, отметила метеоролог.