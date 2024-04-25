Жителям Подмосковья напомнили сроки подачи показаний счетчиков | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 12:56 Жителям Подмосковья напомнили сроки подачи показаний счетчиков пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Апрельский период передачи показаний скоро завершится в Подмосковье. Жителям региона напомнили, что предоставить информацию счетчиков электроэнергии необходимо до 26 апреля.

Сроки подачи показаний счетчиков воды и тепла различаются и определяются условиями договоров с поставщиками ресурсов. Чтобы узнать сроки и даты поверки приборов учета, можно воспользоваться личным кабинетом на сайте МосОблЕИРЦ и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики».

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Своевременная передача показаний способствует оптимизации расходов на коммунальные услуги. В случае, если показания не подаются, в течение первых трех месяцев начисляется плата, исходя из среднемесячного потребления, а затем — в соответствии с нормативами.

Стоимость ресурсов может увеличиться из-за расчетов по нормативам, которые зависят от количества проживающих в квартире.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что модернизация систем ЖКХ коснется 5,4 миллиона жителей Подмосковья.

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