Жителям Подмосковья напомнили срок передачи показаний счетчиков в феврале

В случае отсутствия показаний в первые три месяца, плата начисляется по среднему потреблению, а затем – по нормативу. Его высчитывают по количеству зарегистрированных на жилплощади людей.

Повышающий коэффициент используют если проверка счетчика просрочена или устройство неисправно.

Показания проще всего передать через личный кабинет, при помощи мобильного приложения или чат-бота на портале МосОблЕИРЦ. Также это можно сделать в клиентском офисе расчетного центра или по номеру 8 (499) 444-01-00.