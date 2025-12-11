Жителям Подмосковья напомнили способ усилить защиту аккаунта на «Госуслугах»

Жители могут дополнительно защитить свой аккаунт на «Госуслугах» от мошенников при помощи новой функции «Доверенный контакт». О ее возможностях напомнили в Мингосуправления Подмосковья.

Доверенным контактом может быть родственник или близкий друг. Ему будет приходить дополнительный код подтверждения, если пользователь решил сменить пароль. При этому у него не будет доступа к личному кабинету.

Функцию можно подключить в разделе регионального портала «Профиль» — «Безопасность» — «Доверенный контакт». Для назначения необходимо указать имя и номер телефона пользователя. Затем доверенному лицу нужно принять запрос.

Функция доступна всем пользователям старше 14 лет. Доверенный контакт может быть только один. Ему должно быть больше 18 лет.

Отключить доверенный контакт или указать другого человека можно в любое время.