Жителям Подмосковья напомнили про соблюдение закона о тишине в майские праздники

В преддверии майских праздников жителям Подмосковья напомнили о правилах тишины. Их особенно важно соблюдать в период длинных выходных.

Многие жители региона с нетерпением ждут праздников, чтобы выспаться, провести время с семьей и набраться сил.

«Но чтобы праздники прошли комфортно для всех, важно помнить о взаимном уважении и соблюдении закона», — отметил член Комитета по строительной политике, энергетике и ЖКХ Михаил Раев.

В Московской области продолжает действовать закон, регулирующий вопросы соблюдения покоя жителей, и его требования остаются актуальными вне зависимости от повода для веселья.

В будние дни запрещено шуметь с 21:00 до 8:00, а в выходные и официальные праздники — с 22:00 до 10:00.

Дополнительно ежедневно установлен так называемый тихий час с 13:00 до 15:00.

Под ограничения подпадают не только очевидные источники шума вроде громкой музыки или криков. В перечень входят также использование телевизоров и радиоприемников на высокой громкости, игра на музыкальных инструментах, свист, пение и любые действия, способные нарушить покой соседей.

Также следует помнить о запрете на проведение ремонтных работ, перестановку мебели и использование пиротехнических средств в неположенное время.

В воскресенье и официальные праздничные дни шумный ремонт запрещен. С понедельника по пятницу работы можно проводить с 9:00 до 19:00, но обязательно делать перерыв в тихий час.

Власти призывают жителей учитывать эти правила, чтобы праздничные дни прошли спокойно и без конфликтов, а атмосфера отдыха не была омрачена бытовыми спорами.