Жителям Подмосковья напомнили про акцию «В новый год без долгов!»

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Ногинского кластера объявил о старте акции «В новый год без долгов!». Она проводится с 1 октября по 31 декабря.

В рамках акции граждане, которые полностью погасили задолженность по услуге «Обращение с ТКО», получают возможность не уплачивать ранее начисленные пени. Участники имеют право выбрать способ погашения — единовременно или частями.

Специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подчеркнули, что погашение долгов происходит на добровольной основе.

«Не упустите возможность начать новый год без долгов!» — добавили представители министерства.

При возникновении вопросов можно связаться с оператором по телефону: 8 (499) 272-16-53, добавив один из следующих номеров: 5014, 5074, 5152, 5116, 5029 или 5176.

Ногинский кластер обслуживает 12 муниципальных образований, включая Балашиху, Богородский, Лосино-Петровский, Пушкинский, Орехово-Зуевский, Звездный городок, Павловский Посад, Реутов, Черноголовку, Щелково, Фрязино и Электросталь.