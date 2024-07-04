Жителям Подмосковья напомнили правила поверки счетчиков

Фото: Министерство ЖКХ Московской области

Сотрудники МосОблЕИРЦ напомнили о важности выполнения правил поверки счетчиков воды. Организация призывает быть внимательными и осторожными при выборе исполнителя для проведения данной процедуры, так как некорректная работа может привести к завышенным ценам, нарушениям и лишним расходам.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский отметил, что правильная поверка счетчиков воды гарантирует точный учет потребляемых ресурсов. Жители должны быть уверены, что только профессионалы выполняют услуги по поверке и замене счетчиков, соблюдая все установленные требования.

Для начала необходимо убедиться в необходимости поверки, проверив срок межповерочного интервала в паспорте счетчика, платежном документе или в личном кабинете «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики». Затем можно обратиться за услугами по поверке или замене счетчика воды в МосОблЕИРЦ, управляющую компанию или аккредитированную стороннюю организацию, имеющую все необходимые документы и оборудование.

Проведение поверки должно соответствовать установленным правилам. Мастер подключает поверочную станцию, включает подачу воды и сравнивает показания счетчика с данными на станции. Если погрешность не превышает 5%, счетчик признается рабочим, в противном случае необходимо внести исправления. После завершения работ клиенту выдается акт выполненной поверки и кассовый чек.

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