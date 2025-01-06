Жителям Подмосковья напомнили правила безопасности в праздники

Бенгальские огни и салюты — красивое и захватывающее зрелище, но при этом, очень опасное. Главный врач Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев рассказал, как обезопасить себя и близких, не испортив праздник.

«Помните, что дети всегда берут пример со взрослых. Именно взрослые должны своим поведением показать и объяснить ребенку основные правила безопасности. Не забывайте, что пиротехника не предназначена для детей, а покупать и использовать ее могут только взрослые», — отметил Григорьев.

Он также посоветовал не оставлять горящие бенгальские огни без присмотра. Пиротехнику нельзя бросать в мусорное ведро, так как она может вызвать пожар, а салюты категорически запрещено запускать в помещении.

«Устанавливайте салюты на ровной, твердой поверхности, вдали от деревьев, зданий и других объектов. Не запускайте салюты в ветреную погоду», — добавил Григорьев.

Напомним, покупать пиротехнику можно только в официальных магазинах, у которых есть сертификат.