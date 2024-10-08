Жителям Подмосковья напомнили правила безопасного использования газа в быту

В связи с частыми нарушениями правил эксплуатации газовых плит Министерство по содержанию территорий и жилищному надзору Московской области напоминает о важности соблюдения норм. Одним из главных нарушений является отсутствие договора с АО «Мособлгаз» на обслуживание газового оборудования, что может повлечь штраф до десяти тысяч рублей.

Также нарушения касаются переустройства вентиляции без согласования с местными властями. За несогласованную перепланировку собственники могут быть привлечены к ответственности по статье 7.21 КоАП РФ, а суд может обязать вернуть помещение в исходное состояние.

Специалисты напоминают, что отсутствие договора с АО «Мособлгаз» или недопуск специалистов к проверке, а также неисправная вентиляция могут стать причиной отключения газа до устранения нарушений.

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