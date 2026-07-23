Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-записи в кружки и секции

С начала года жители Московской области воспользовались услугой онлайн-записи в кружки и спортивные секции более 173 тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Образование» — «Допобразование» и в блоке «Комплексные услуги». По одному заявлению можно записать ребенка сразу в несколько кружков и секций в организациях культуры, спорта и образования Московской области.

Подать заявление могут родители или законные представители ребенка, а также совершеннолетние кандидаты на обучение. Для этого нужно авторизоваться на сайте регионального портала с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявления и прикрепить сканы документов. В Мингосуправления отметили, что искусственный интеллект распознает документы и находит неверные файлы.