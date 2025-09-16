Жителям Подмосковья напомнили об онлайн-подаче документов для взыскания долгов

Если после решения суда деньги не выплачивают, в дело вступают судебные приставы. Раньше для этого нужно было лично нести бумажный исполнительный лист, но теперь процесс стал проще.

После вынесения решения достаточно подать заявление в том же суде, и документ направят приставам в электронном виде. Судья подписывает его электронной подписью и отправляет онлайн, что исключает возможность подделки. Получив документ, приставы сразу начинают работу: они могут арестовать счета, удерживать часть зарплаты или ввести ограничения для должника.

Даже если исполнительное производство закрыли и потом возобновили, повторно идти в суд не требуется — достаточно подать заявление через «Госуслуги», так как все данные хранятся в единой системе. При этом граждане могут отслеживать процесс взыскания в личном кабинете на региональном портале. Такая система экономит время, избавляет от лишних бумаг и делает процедуру взыскания более прозрачной и удобной.