Жителям Подмосковья напомнили об IT-отсрочке от срочной службы

Специалисты в области IT в Подмосковье могут онлайн подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в 2026 году. Такой сервис доступен на региональном портале .

Как отметили в Мингосуправления Подмосковья, компания должна в личном кабинете проверить данные сотрудников, подтвердить их и направить списки в Минцифры.

«От одной организации может быть направлено несколько списков по мере их формирования. Если работник не отправит свои данные сам, внести его в список на отсрочку сможет организация», — пояснили в ведомстве.

В списки можно внести мужчин от 18 до 30 лет, которые работают по трудовому договору, имеют высшее образование по специальности из перечня, работают в аккредитованных компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва.

Минцифры передаст информацию в Минобороны. Далее решение примет призывная комиссия.