Жителям Подмосковья напомнили о записи к врачу через Telegram-бот

Более 172 тысяч жителей Подмосковья уже пользуются Telegram-ботом Денисом. С его помощью можно записаться к врачу и вызвать специалиста на дом.

Через цифрового помощника можно записаться к врачу или на прививку, вызвать доктора домой, а также описать симптомы, чтобы выбрать нужного специалиста.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, с начала года к чат-боту присоединились более 31 тысячи человек. С января пациенты оформили 56,8 тысячи записей на прием и 720 — на диспансеризацию, еще 3,6 тысячи раз жители вызвали врача домой.

Воспользоваться роботом можно по ссылке. После запуска нужно указать номер телефона, полиса и дату рождения.