Жителям Подмосковья напомнили о возможности зарегистрировать питомца онлайн

Владельцы домашних животных в Подмосковье теперь могут зарегистрировать своего питомца онлайн через мобильное приложение «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Чтобы оформить регистрацию, нужно открыть приложение, в меню на главной странице выбрать раздел «Домашние животные» и перейти в пункт «Регистрация питомца». Затем пользователь заполняет онлайн-заявку и прикрепляет фото животного и его ветеринарного паспорта.

После этого специалисты ветучреждения проверяют данные и сами проводят регистрацию. Готовая выписка из реестра и регистрационный номер появятся в личном кабинете владельца. Важно, что для регистрации собаки обязательно наличие чипа. Скачать приложение «Добродел» можно по ссылке.