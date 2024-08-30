Жителям Подмосковья напомнили о возможности вакцинировать питомцев в парках

В Подмосковье продолжается акция по оказанию ветеринарных услуг в парках. Так, за один день в парке «Скитские пруды» ветеринары Сергиева Посада провели 25 регистраций, 23 чипирования и девять вакцинаций животных.

Ветеринары подчеркивают, что микрочип безопасен и помогает быстро вернуть потерявшегося питомца. Процедура чипирования занимает около 15 минут и требует ветеринарного паспорта.

Отмечается, что с сентября 2024 года чипирование станет обязательным для вывоза животных за границу, а с 16 сентября введут обязательные проверки на бешенство перед поездками. Жители Московской области могут ознакомиться с адресами и графиками работ мобильных офисов в парках на сайте.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».