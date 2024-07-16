Жителям Подмосковья напомнили о возможности узнать о родных в больницах по номеру 122

Жители Подмосковья могут узнать о состоянии лечащегося в стационаре родственника по телефону. С начала года этой возможностью воспользовались более шести тысяч раз.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, узнать о состоянии больного можно, оставив заявку по номеру 122. Сотрудник больницы или лечащий врач самостоятельно свяжется с обратившимся и ответит на все вопросы.

Получить информацию о больном могут жители старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации. Проект запущен в 49 медучреждениях региона, в том числе в МОНИКИ имени Владимирского, МОНИИАГ, онкодиспансере и других учреждениях.