Для операций любой сложности. Новые рентген-аппараты С-дуга закупили в больницы Подмосковья
Андрей Воробьев: больницы Подмосковья получили новые рентген-аппараты
Подмосковные больницы оснастили новыми рентген-аппаратами С-дуга. Это техника, необходимая для операций любых уровней сложности. Врачи могут выполнять снимки под различным углом и онлайн выводить их на монитор, подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев.
Новое оборудование закупили для больниц в Ногинске, Люберцах, Пушкино, Видном, Ступине и других городских округах.
«Модернизация здрава — одна из наших приоритетных задач. Мы строим современные больницы и поликлиники, а также проводим перезагрузку действующих. Капитально ремонтируем корпуса и привлекаем квалифицированных врачей», — рассказал Андрей Воробьев.
Особое внимание уделяют закупке новейших аппаратов для КТ, МРТ, маммографии, флюорографии и других видов точной диагностики патологий.
Стараемся, чтобы в каждом нашем округе была доступна современная медицинская техника. С начала года оснастили больницы 12 аппаратами С-дуга и до конца 2024-го поставим еще девять.
Андрей Воробьев
У этих аппаратов — широкий диапазон применения. При этом у врачей нет необходимости менять положение тела пациента.
С-дуга относится к рентген-приборам. Это оборудование быстро запускается в работу и готово к сканированию практически сразу после включения.
Функции такой техники снижают лучевую нагрузку на пациента и повышают безопасность применения аппаратуры.
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