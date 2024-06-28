Для операций любой сложности. Новые рентген-аппараты С-дуга закупили в больницы Подмосковья

Подмосковные больницы оснастили новыми рентген-аппаратами С-дуга. Это техника, необходимая для операций любых уровней сложности. Врачи могут выполнять снимки под различным углом и онлайн выводить их на монитор, подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев .

Новое оборудование закупили для больниц в Ногинске, Люберцах, Пушкино, Видном, Ступине и других городских округах.

«Модернизация здрава — одна из наших приоритетных задач. Мы строим современные больницы и поликлиники, а также проводим перезагрузку действующих. Капитально ремонтируем корпуса и привлекаем квалифицированных врачей», — рассказал Андрей Воробьев.

Особое внимание уделяют закупке новейших аппаратов для КТ, МРТ, маммографии, флюорографии и других видов точной диагностики патологий.