Для операций любой сложности. Новые рентген-аппараты С-дуга закупили в больницы Подмосковья

Андрей Воробьев: больницы Подмосковья получили новые рентген-аппараты

Подмосковные больницы оснастили новыми рентген-аппаратами С-дуга. Это техника, необходимая для операций любых уровней сложности. Врачи могут выполнять снимки под различным углом и онлайн выводить их на монитор, подчеркнул губернатор региона Андрей Воробьев.

Новое оборудование закупили для больниц в Ногинске, Люберцах, Пушкино, Видном, Ступине и других городских округах.

«Модернизация здрава — одна из наших приоритетных задач. Мы строим современные больницы и поликлиники, а также проводим перезагрузку действующих. Капитально ремонтируем корпуса и привлекаем квалифицированных врачей», — рассказал Андрей Воробьев.

Особое внимание уделяют закупке новейших аппаратов для КТ, МРТ, маммографии, флюорографии и других видов точной диагностики патологий.

Стараемся, чтобы в каждом нашем округе была доступна современная медицинская техника. С начала года оснастили больницы 12 аппаратами С-дуга и до конца 2024-го поставим еще девять.

Андрей Воробьев

У этих аппаратов — широкий диапазон применения. При этом у врачей нет необходимости менять положение тела пациента.

С-дуга относится к рентген-приборам. Это оборудование быстро запускается в работу и готово к сканированию практически сразу после включения.

Функции такой техники снижают лучевую нагрузку на пациента и повышают безопасность применения аппаратуры.

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