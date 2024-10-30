Жителям Подмосковья напомнили о возможности уплатить налоги на почте

Налоговые уведомления уже начали поступать жителям Подмосковья. Оплатить квитанции можно в любом из почти 1,5 тысячи отделений «Почты России» в Московском регионе. Об этом напомнили в Мингосуправления Подмосковья.

Жители столицы и области получили уже около трех миллионов налоговых уведомлений в бумажных конвертах. Уплатить налоги можно сразу при получении письма, на «Почте России».

Уведомления о налогах направляют заказными письмами, которые вручают под роспись. Если в момент доставки получателя не было дома, почтальон оставит извещение, по которому можно будет получить конверт в почтовом отделении. Можно заранее запланировать визит и записаться на прием в мобильном приложении или на сайте компании. Это нужно сделать не менее чем за час до посещения.

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