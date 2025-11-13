Жителям Подмосковья напомнили о возможности списать долги за вывоз отходов

В Подмосковье действует акция «Прощайте, пени 2025», позволяющая списать начисленные пени. Она продлится до конца ноября. Всего за три года ее проведения уже списали более пяти миллионов рублей пеней.

В акции могут участвовать собственники частных домов, жители многоквартирных домов и юридические лица. При этом задолженность и пени должны быть начислены с января 2019 года по сентябрь 2025 года, а судебные пени списанию не подлежат.

Чтобы принять участие, собственникам жилья нужно полностью погасить задолженность — пени спишутся автоматически. Юридические лица должны оплатить начисления и долги, после чего направить акт сверки без задолженности и заявление о списании пеней на электронную почту регионального оператора. Проверить задолженность можно у регионального оператора, через МФЦ или на сайте оператора.

Регоператоры в Каширском, Рузском и Сергиево‑Посадском округах направили более 120 тысяч досудебных уведомлений собственникам жилья с задолженностью за вывоз твердых коммунальных отходов. В 2025 году также отправили свыше десяти тысяч претензий на общую сумму 78,6 миллиона рублей, которые планируют взыскать через суд. Размер пеней может достигать 30 % от суммы основного долга.