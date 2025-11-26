Жителям Подмосковья напомнили о возможности прикрепиться к поликлинике онлайн

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявку на прикрепление к поликлинике. С начала года этой возможностью воспользовались более 60 тысяч раз.

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна в разделе регионального портала «Прочее» — «Здоровье», а также в мобильном приложении «Добродел». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить форму. При этом необходимо указать поликлинику, у которой нужно прикрепиться и ту, к которой уже есть прикрепление, а также ввести данные полиса ОМС.

Менять поликлинику можно не чаще одного раза в год, кроме случаев изменения места жительства или пребывания.

Услугу предоставляют в течение одного рабочего дня.