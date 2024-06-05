Жителям Подмосковья напомнили о возможности получить экстренную соцпомощь

Фото: Министерство социального развития Подмосковья

Жители Подмосковья могут получить экстренную социальную помощь при возникновении трудной жизненной ситуации. На выплату могут рассчитывать инвалиды, безработные, малообеспеченные и пенсионеры.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, на экстренную помощь могут рассчитывать те, кто остался без работы, стал инвалидом, сильно заболел или попал в другую трудную ситуацию.

«Столкнуться с трудностями может каждый и наша задача поддержать человека и помочь справиться с этим. С начала года почти 25 тысяч жителей региона получили экстренную соцпомощь на общую сумму почти 310 млн рублей», — поделилась первый заместитель председателя правительства подмосковья Людмила Болатаева.

Размер выплаты зависит от ситуации и не превышает 50 тысяч рублей. Получить поддержку можно раз в год через «Госуслуги».

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