Жителям Подмосковья напомнили о возможности бронировать книги в библиотеках онлайн

Цифровой сервис «МОе Подмосковье. Библиотеки» заработал год назад. Еженедельно там регистрируются 19 тысяч человек.

Как сообщили в региональном Минкультуры, в 2024 году в приложении зарегистрировались свыше 720 тысяч пользователей, а с начала этого года — еще 420 тысяч.

«В прошлом году благодаря новому цифровому сервису читателям было выдано почти 25 миллионов книг. Еженедельно в приложении регистрируются порядка 19 тысяч новых читателей и выдается 220 тысяч книг», — добавили в министерстве.

Сервис объединяет библиотеки региона и дает возможность жителям пользоваться книжными фондами, узнавать о мероприятиях и услугах.

Войти в систему можно через «Госуслуги».