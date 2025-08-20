Жителям Подмосковья напомнили о виртуальном помощнике по имущественным вопросам

Виртуальный помощник по земельным и имущественным вопросам заработал на портале госуслуг Подмосковья 1 августа. За это время им воспользовались почти две тысячи человек.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, «Добробот» дает персонализированные рекомендации пользователям. Для этого нужно задать интересующий вопрос. Виртуальный помощник уточнит детали и подскажет необходимую госуслугу.
Найти бота можно в разделах регионального портала «Жилье» и «Земля» в блоке «Полезное» основного меню.
Цифровой помощник также автоматически появляется во всплывающем окне на страницах услуг Минимущества. Кроме того, его можно найти на баннере в приложении «Добродел».
