Жителям Подмосковья напомнили о виртуальном помощнике по имущественным вопросам

Виртуальный помощник по земельным и имущественным вопросам заработал на портале госуслуг Подмосковья 1 августа. За это время им воспользовались почти две тысячи человек.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, «Добробот» дает персонализированные рекомендации пользователям. Для этого нужно задать интересующий вопрос. Виртуальный помощник уточнит детали и подскажет необходимую госуслугу.

Найти бота можно в разделах регионального портала «Жилье» и «Земля» в блоке «Полезное» основного меню.

Цифровой помощник также автоматически появляется во всплывающем окне на страницах услуг Минимущества. Кроме того, его можно найти на баннере в приложении «Добродел».