07 февраля 2025 14:30 Жителям Подмосковья напомнили о цифровом помощнике по вопросам транспортных карт Фото: Медиасток.рф
Цифровой помощник заработал в Подмосковье для консультации жителей по вопросам транспортных карт. Робот макс может рассказать, где оформить «Стрелку» и что делать, если она не работает.
Цифровой помощник заработал на «Госуслугах» в конце прошлого лета. За полгода им уже воспользовались более 220 тысяч человек.
Робот помогает жителям уточнить информацию по транспортным картам. Так, он может подсказать, где оформить «Стрелку», как ее пополнить, как подтвердить льготу и что делать, если карта перестала работать.
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