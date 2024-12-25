Сегодня 14:39 Вместо 2 часов — 10 минут. Путепровод в Раменском решил проблему с пробками у железной дороги Андрей Воробьев: путепровод через железную дорогу открыли в Раменском 0 0 0 Фото: Александра Степанова Подмосковье

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Долгожданный путепровод открыли вблизи станции Быково в Раменском округе. Пробки на старом переезде через железную дорогу достигали трех километров, жители тратили больше часа, а иногда по два, три. Теперь они смогут проезжать участок всего за 10 минут, отметил губернатор Андрей Воробьев.

Переезд работал между поселками Быково и Удельная, он связывал Егорьевское шоссе с трассой М-5 «Урал» и со временем перестал справляться с потоком машин.

Фото: Александра Степанова

Шлагбаум опускали на длительное время из-за очень интенсивного графика электричек — водители теряли по полтора часа в пробках.

Сегодня дали старт движению по долгожданному путепроводу. Мы обещали жителям достроить все важные дорожные объекты к концу года. Андрей Воробьев

Неделю назад в Московской области открыли Мытищинскую хорду, Пироговское шоссе, Северный обход Лобни. Ранее — разворотную эстакаду на Каширском шоссе. «А в выходные президент открыл обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД», — добавил Андрей Воробьев.

Фото: Александра Степанова 1/1

Путепроводы — всегда одни из самых долгожданных среди жителей проектов. Строительство четырех началось 2,5 года назад: в Быково, Аникеевке, Апрелевке и Опалихе. Первый из них — в Раменском — удалось открыть раньше срока на три месяца. Движение запустили вместе с министром транспорта Подмосковья Алексеем Гержиком.

«На переезде стояли до трех часов»

Путепровод в Раменском округе начали строить в декабре 2022-го. Движение запустили ровно через два года, хотя по графику финиш ожидался лишь в конце февраля 2025 года. «Понимаем как это важно для жителей», — подчеркнул генеральный директор компании «Дороги и мосты» Михаил Григорьев.

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На открытии путепровода жители поделились, что раньше тратили в пробках даже по 2,5 или дольше. «Мы на переезде порой стояли и до трех часов. Это была огромная проблема — переехать на другой конец поселка, чтобы попасть на работу, в школу, детский сад, в кружки. Спасибо огромное Андрею Юрьевичу Воробьеву за новую эстакаду», — отметила жительница Светлана Белая.

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Двухполосный путепровод позволит преодолевать участок пути за 10 минут. Перемены коснутся минимум 40 тысяч жителей, которые регулярно пользуются этим направлением. По проекту обустроили тротуары, сделали шумозащитные экраны. К концу 2025-го откроют подземный переход между Южным проспектом и Интернациональной улицей.