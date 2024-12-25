Вместо 2 часов — 10 минут. Путепровод в Раменском решил проблему с пробками у железной дороги
Андрей Воробьев: путепровод через железную дорогу открыли в Раменском
Долгожданный путепровод открыли вблизи станции Быково в Раменском округе. Пробки на старом переезде через железную дорогу достигали трех километров, жители тратили больше часа, а иногда по два, три. Теперь они смогут проезжать участок всего за 10 минут, отметил губернатор Андрей Воробьев.
Переезд работал между поселками Быково и Удельная, он связывал Егорьевское шоссе с трассой М-5 «Урал» и со временем перестал справляться с потоком машин.
Шлагбаум опускали на длительное время из-за очень интенсивного графика электричек — водители теряли по полтора часа в пробках.
Сегодня дали старт движению по долгожданному путепроводу. Мы обещали жителям достроить все важные дорожные объекты к концу года.
Андрей Воробьев
Неделю назад в Московской области открыли Мытищинскую хорду, Пироговское шоссе, Северный обход Лобни. Ранее — разворотную эстакаду на Каширском шоссе.
«А в выходные президент открыл обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД», — добавил Андрей Воробьев.
Путепроводы — всегда одни из самых долгожданных среди жителей проектов. Строительство четырех началось 2,5 года назад: в Быково, Аникеевке, Апрелевке и Опалихе.
Первый из них — в Раменском — удалось открыть раньше срока на три месяца. Движение запустили вместе с министром транспорта Подмосковья Алексеем Гержиком.
«На переезде стояли до трех часов»
Путепровод в Раменском округе начали строить в декабре 2022-го. Движение запустили ровно через два года, хотя по графику финиш ожидался лишь в конце февраля 2025 года.
«Понимаем как это важно для жителей», — подчеркнул генеральный директор компании «Дороги и мосты» Михаил Григорьев.
На открытии путепровода жители поделились, что раньше тратили в пробках даже по 2,5 или дольше.
«Мы на переезде порой стояли и до трех часов. Это была огромная проблема — переехать на другой конец поселка, чтобы попасть на работу, в школу, детский сад, в кружки. Спасибо огромное Андрею Юрьевичу Воробьеву за новую эстакаду», — отметила жительница Светлана Белая.
Двухполосный путепровод позволит преодолевать участок пути за 10 минут. Перемены коснутся минимум 40 тысяч жителей, которые регулярно пользуются этим направлением.
По проекту обустроили тротуары, сделали шумозащитные экраны. К концу 2025-го откроют подземный переход между Южным проспектом и Интернациональной улицей.