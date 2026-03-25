Жителям Подмосковья напомнили о сроках передачи показаний счетчиков в марте

Расчетный центр Подмосковья напомнил о необходимости передать показания за март. Их будут принимать до 26-го числа.

Мартовский прием показаний счетчиков завершится в Московской области уже на этой неделе — 26-го числа. Уточнить все сроки можно в личном кабинете и в приложении «МосОблЕИРЦ».

Передать показания можно несколькими способами: в личном кабинете или через чат-бот на сайте МосОблЕИРЦ, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», по телефону 8 499 444-01-00, а также через терминалы в офисах расчетного центра, адреса и режим работы которых указаны по ссылке.

Личный кабинет и мобильное приложение доступны ежедневно с 06:00 до 23:00.