Жителям Подмосковья напомнили о соблюдении правил безопасности у водоемов

В Подмосковье начался период перепадов температуры: днем снег тает, а ночью вновь наступают заморозки. В это время лед на водоемах становится особенно опасным: он подтаивает снизу и теряет структуру. Такое покрытие может неожиданно проломиться.

Жителей призвали не выходить на лед, даже если он кажется прочным. Родителям важно следить за тем, чтобы дети не подходили к кромке воды и не катались с горок рядом с замерзшими прудами и озерами.

При проваливании в водоем важно раскинуть руки в стороны и лечь грудью на лед, откатиться от полыньи и ползти к берегу. Пострадавшему нужно дать шарф, палку или ремень. После этого человека нужно увести в теплое место и вызвать скорую.