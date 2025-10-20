Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за отказ от проверки приборов учета газа

С начала года 18 владельцев жилья получили предостережения за отказ в проведении техобслуживания приборов учета газа. Министерство по содержанию территорий напомнило последствиях воспрепятствования профилактическим проверкам.

Ежегодное обслуживание внутриквартирного оборудования — обязательное требование законодательства. Работы проводят специалисты «Мособлгаза» вместе с подрядчиками по графику, который доступен на официальном сайте службы.

«Главная цель профилактических проверок — не допустить несчастных случаев, связанных с неисправностью оборудования. Если житель дважды не обеспечивает проход ответственных служб в квартиру, ему грозит штраф в размере до 10 тысяч рублей. Эти крайние меры специалисты применяют исключительно в целях безопасности жизни и здоровья населения», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Также жителей Подмосковья предупредили, что в ответ на отказ в проведении техобслуживания может последовать не только административная ответственность, но и полное отключение ресурса.