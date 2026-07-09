Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за нарушения пожарной безопасности в лесу

В первой половине 2026 года Управление государственного лесного контроля и лесной охраны Комитета лесного хозяйства Московской области активно занималось борьбой с нарушениями правил пожарной безопасности в лесных массивах.

По статье 8.32 КоАП РФ нарушителям выписали штрафы на общую сумму 26,71 миллиона рублей. Это на шесть миллионов рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

На данный момент взыскали 21,58 миллиона рублей. Работа по получению оставшихся средств продолжается и находится под контролем ведомства.

Комитет лесного хозяйства напоминает, что административный штраф нужно заплатить в течение шестидесяти дней после вступления постановления в силу.