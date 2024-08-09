Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за нарушение правил парковки

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Штрафы за неправильную парковку возле контейнерных площадок в Подмосковье превысили 500 тысяч рублей в июле. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнили, что за соблюдением правил парковки следит комплекс видеокамер.

«В частности, за июль камеры „Безопасного региона“ выявили 49 владельцев автотранспортных средств за незаконным сбросом отходов у контейнерных площадок», — подчеркнул первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Кирилл Григорьев.

Большая часть штрафов за месяц пришлась на автовладельцев в Котельниках, Ленинском округе, Одинцове и Красногорске.

Помимо несоблюдения правил парковки мобильные комплексы выявляют запаркованные места. Так, благодаря их работе с начала месяца эвакуировали 27 машин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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