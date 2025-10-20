Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за нарушение лесного законодательства

За текущий год в бюджет Московской области поступило на 25% больше средств от уплаченных штрафов за нарушения правил поведения в лесах. Жителей и гостей региона напомнили, за какие действия может грозить административная ответственность.

Наибольшее число денежных средств жители и гости региона заплатили за нарушение правил пожарной безопасности в чащах, самовольное занятие лесных участков и незаконную рубку или повреждение насаждений.

Всего за период с физических и юридических лиц в Подмосковье было взыскано почти 60 миллионов рублей.

В Комлесхозе региона отметили, что штрафы пока что остаются одной из наиболее действенных мер для пресечения противоправных действий на территориях гослесфонда.