Жителям Подмосковья напомнили о сервисе по вывозу ненужных вещей

Жители Подмосковья в прошлом году активно избавлялись от ненужных вещей с помощью сайта государственных услуг. Через портал подали свыше тысячи заявок на вывоз старых предметов.

На переработку и правильную утилизацию отправили в общей сложности 38 тонн вторсырья.

«Сервис позволяет жителям не только избавиться от ненужного хлама в доме, но и сделать значимый вклад в улучшение экологии региона. Так, чаще всего в 2025 году жители сдавали холодильники — таких заявок поступило 280. Рекордсменом стала самая крупная заявка года, включавшая 29 предметов: пианино, газовую плиту, шкаф, диван и многое другое», — рассказала министр государственного управления, информационных технологи и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

На втором месте по популярности оказались стиральные машины — их сдали по 276 заявкам. Третью строчку заняли диваны, от которых избавились в 211 случаях.

Также в июле на утилизацию сдали автомобиль, а в среднем каждый месяц жители региона расстаются с двумя пианино.

Сервис работает круглосуточно, без ограничений по количеству вещей. Для подачи заявки необходимо зайти на портал государственных услуг Московской области или в приложение «Добродел», указать список предметов, адрес, контакты и выбрать удобные дату и время для вывоза.

После этого оператор позвонит, чтобы уточнить все детали. Узнать стоимость услуги можно прямо на странице сервиса.