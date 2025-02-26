Жителям Подмосковья напомнили о размере нового налога на бани и сараи

С марта подмосковные дачники будут платить новый налог. Им будут облагаться бани, сараи и теплицы, стоящие на фундаменте. Такое нововведение позволит снизить количество юридических вопросов.

Новым налогом будут облагаться только капитальные постройки. То есть те, что стоят на фундаменте и имеют проведенные коммуникации. Это могут быть сараи, бани, теплицы, беседки, летние кухни и многое другое.

«К капитальным хозпостройкам относятся объекты, которые прочно связаны с земельными участками, перенос которых невозможен без нарушения конструкции», — пояснил замначальника отдела камеральных проверок № 3 УФНС Константин Харламов.

Под закон не будут попадать строения, которые можно переместить. От платы также освободят тех, на чьем участке только один капитальный объект, площадь которого не превышает 50 квадратных метров.

Сумма налога будет зависеть от кадастровой стоимости участка и составит менее 1% от этой суммы.

Подробнее о новом налоге — по ссылке.