Налог на бани и теплицы в 2025 году: кто и сколько должен платить
Общественник Мезенцев: регистрировать бани и теплицы выгодно, их защищает закон
С 2025 года в России вводится новый налог на бани и теплицы, и он уже вызвал широкий резонанс среди владельцев частных домов и дач. Это решение правительства направлено на учет всех построек на частных территориях, которые ранее оставались вне сферы имущественного налогообложения. Однако возникает множество вопросов: кто должен платить, как будет рассчитываться сумма и на какие именно постройки распространяется новый налог. 360.ru разбирался в деталях.
Почему вводят налог на бани
Введение налога связано с необходимостью систематизировать учет недвижимости и скорректировать налоговую нагрузку в отношении объектов, которые ранее оставались вне сферы имущественного налогообложения — до сих пор многие владельцы домов и дач не регистрировали бани и другие вспомогательные постройки.
Новый налог призван пополнить местные бюджеты. Средства, собранные с владельцев бань и теплиц, будут направлять на развитие инфраструктуры, ремонт дорог и другие нужды муниципалитетов. Это особенно актуально для сельских территорий, где такие постройки распространены.
«Это выгодно всем правообладателям земельных участков, которые, получая право собственности на свои зарегистрированные постройки, вместе с ним получают и защиту постройки. Они могут обратиться в страховую компанию, чтобы оформить договор страхования. Если произойдет страховое событие, то можно будет подтвердить правоустанавливающими документами, что такая постройка действительно была. Также владельцев недвижимости, которые зарегистрированы в Росреестре, закон защищает при вынужденном изъятии земельных участков для государственных нужд», — рассказал 360.ru член экспертного совета Мособлдумы, руководитель общественного движения «Народный сад» Федор Мезенцев.
На какие постройки будет работать налог
Налогом на имущество физических лиц облагаются хозпостройки (бани, сараи, теплицы), которые обладают признаками капитального строения и сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). К таким хозпостройкам относятся вспомогательные строения, сооружения, предназначенные для бытовых и иных нужд: сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы.
Налогом облагаются:
- Бани, которые имеют фундамент и подключены к коммуникациям (электричество, водоснабжение). Временные постройки, например переносные бани или конструкции без фундамента, налогом не облагаются.
- Теплицы, которые имеют каркас и покрытие из поликарбоната или стекла. Легкие пленочные теплицы, которые используются сезонно, под налог не попадают.
Для внесения сведений в Росреестр и регистрации права собственности на хозяйственную постройку, необходимо, чтобы она отвечала признакам капитального строения:
- была прочно связанной с землей;
- ее перемещение без несоразмерного ущерба ее назначению невозможно.
Как будет считаться налог на бани
Расчет налога на бани и теплицы будет основываться на кадастровой стоимости участка, на котором расположены постройки.
«Первичную кадастровую стоимость определяет Росреестр, а в дальнейшем эта функция возложена на правительство региона. Например, в Московской области есть центр кадастровой оценки, и они отслеживают корректность определения кадастровой стоимости по всем объектам недвижимости, которые находятся на территории региона», — пояснил собеседник 360.ru.
Ставка налога будет устанавливаться местными властями и может варьироваться в зависимости от региона. Как правило, она варьируется от 0,1% до 0,3%. Коэффициент площади постройки учитывает размер бани или теплицы относительно общего размера участка.
Отсутствие регистрации в Росреестре не освобождает собственников от налоговых обязательств. Налоговая служба вправе самостоятельно оценить объект, если он не учтен в кадастровой базе, и применить налоговые санкции за уклонение от декларирования.
Сколько платить по налогу на бани
Формула расчета налога выглядит следующим образом:
налог = ставка налога × площадь постройки.
Точная сумма налога зависит от нескольких факторов: кадастровой стоимости участка, ставки налога в регионе и площади постройки.
Для владельцев небольших бань и теплиц сумма налога будет незначительной. Однако для тех, у кого на участке расположены крупные капитальные постройки, налог может оказаться ощутимым.
Кто будет платить налог
Налог на бани и теплицы обязаны платить все владельцы частных земельных участков, на которых расположены соответствующие постройки. Это касается как физических, так и юридических лиц.
Если участок находится в совместной собственности, налог будет распределяться между всеми владельцами пропорционально их долям. В случае аренды участка ответственность за уплату налога ложится на арендатора, если это предусмотрено договором аренды.
Собственник может получить льготу и не платить налог на постройку до 50 квадратных метров.
«За любую хозяйственную постройку, площадь которой превышает 50 квадратных метров, налог начисляется в полном объеме, за исключением льготных категорий граждан», — отметил Мезенцев.
Однако если в хозяйстве есть несколько построек, то налогоплательщик для освобождения от налога должен выбрать только одну. Также освобождены от налога пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, многодетные семьи и некоторые другие категории лиц.