Сегодня 00:27 Налог на бани и теплицы в 2025 году: кто и сколько должен платить Общественник Мезенцев: регистрировать бани и теплицы выгодно, их защищает закон 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press Общество

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С 2025 года в России вводится новый налог на бани и теплицы, и он уже вызвал широкий резонанс среди владельцев частных домов и дач. Это решение правительства направлено на учет всех построек на частных территориях, которые ранее оставались вне сферы имущественного налогообложения. Однако возникает множество вопросов: кто должен платить, как будет рассчитываться сумма и на какие именно постройки распространяется новый налог. 360.ru разбирался в деталях.

Почему вводят налог на бани Введение налога связано с необходимостью систематизировать учет недвижимости и скорректировать налоговую нагрузку в отношении объектов, которые ранее оставались вне сферы имущественного налогообложения — до сих пор многие владельцы домов и дач не регистрировали бани и другие вспомогательные постройки. Новый налог призван пополнить местные бюджеты. Средства, собранные с владельцев бань и теплиц, будут направлять на развитие инфраструктуры, ремонт дорог и другие нужды муниципалитетов. Это особенно актуально для сельских территорий, где такие постройки распространены. «Это выгодно всем правообладателям земельных участков, которые, получая право собственности на свои зарегистрированные постройки, вместе с ним получают и защиту постройки. Они могут обратиться в страховую компанию, чтобы оформить договор страхования. Если произойдет страховое событие, то можно будет подтвердить правоустанавливающими документами, что такая постройка действительно была. Также владельцев недвижимости, которые зарегистрированы в Росреестре, закон защищает при вынужденном изъятии земельных участков для государственных нужд», — рассказал 360.ru член экспертного совета Мособлдумы, руководитель общественного движения «Народный сад» Федор Мезенцев.

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

На какие постройки будет работать налог Налогом на имущество физических лиц облагаются хозпостройки (бани, сараи, теплицы), которые обладают признаками капитального строения и сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). К таким хозпостройкам относятся вспомогательные строения, сооружения, предназначенные для бытовых и иных нужд: сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы. Налогом облагаются: Бани, которые имеют фундамент и подключены к коммуникациям (электричество, водоснабжение). Временные постройки, например переносные бани или конструкции без фундамента, налогом не облагаются.

Теплицы, которые имеют каркас и покрытие из поликарбоната или стекла. Легкие пленочные теплицы, которые используются сезонно, под налог не попадают. Для внесения сведений в Росреестр и регистрации права собственности на хозяйственную постройку, необходимо, чтобы она отвечала признакам капитального строения: была прочно связанной с землей;

ее перемещение без несоразмерного ущерба ее назначению невозможно.

Как будет считаться налог на бани Расчет налога на бани и теплицы будет основываться на кадастровой стоимости участка, на котором расположены постройки. «Первичную кадастровую стоимость определяет Росреестр, а в дальнейшем эта функция возложена на правительство региона. Например, в Московской области есть центр кадастровой оценки, и они отслеживают корректность определения кадастровой стоимости по всем объектам недвижимости, которые находятся на территории региона», — пояснил собеседник 360.ru. Ставка налога будет устанавливаться местными властями и может варьироваться в зависимости от региона. Как правило, она варьируется от 0,1% до 0,3%. Коэффициент площади постройки учитывает размер бани или теплицы относительно общего размера участка. Отсутствие регистрации в Росреестре не освобождает собственников от налоговых обязательств. Налоговая служба вправе самостоятельно оценить объект, если он не учтен в кадастровой базе, и применить налоговые санкции за уклонение от декларирования.

Фото: РИА «Новости»

Сколько платить по налогу на бани Формула расчета налога выглядит следующим образом: налог = ставка налога × площадь постройки. Точная сумма налога зависит от нескольких факторов: кадастровой стоимости участка, ставки налога в регионе и площади постройки. Для владельцев небольших бань и теплиц сумма налога будет незначительной. Однако для тех, у кого на участке расположены крупные капитальные постройки, налог может оказаться ощутимым.

Фото: РИА «Новости»

Кто будет платить налог Налог на бани и теплицы обязаны платить все владельцы частных земельных участков, на которых расположены соответствующие постройки. Это касается как физических, так и юридических лиц. Если участок находится в совместной собственности, налог будет распределяться между всеми владельцами пропорционально их долям. В случае аренды участка ответственность за уплату налога ложится на арендатора, если это предусмотрено договором аренды. Собственник может получить льготу и не платить налог на постройку до 50 квадратных метров. «За любую хозяйственную постройку, площадь которой превышает 50 квадратных метров, налог начисляется в полном объеме, за исключением льготных категорий граждан», — отметил Мезенцев. Однако если в хозяйстве есть несколько построек, то налогоплательщик для освобождения от налога должен выбрать только одну. Также освобождены от налога пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, многодетные семьи и некоторые другие категории лиц.