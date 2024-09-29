Жителям Подмосковья напомнили о пунктах приема школьной формы и старых тетрадок

Интерактивную карту, на которой жители региона могут найти пункты сбора старой школьной формы и использованных тетрадей, запустили в Подмосковье. Ближайшие адреса точек приема доступны на сайте проекта «Уберу».

На карте присутствуют специальные значки, указывающие на тип принимаемых материалов. Красный значок с изображением книги обозначает места, куда можно принести использованные тетради и макулатуру. Оранжевый значок в виде футболки указывает на пункты, принимающие старую одежду и текстиль.

Кроме того, на сайте сервиса представлены и другие места сбора — от крупных экоцентров для транспортировки крупногабаритных отходов до маленьких контейнеров для приема пластика, шин и аккумуляторов.

Новые точки приема на карту добавляют активные граждане, которые готовы поддерживать раздельный сбор отходов.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области выразило благодарность неравнодушным жителям за помощь в обновлении информации на ресурсе. Это важный шаг к экологически чистому будущему страны.

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