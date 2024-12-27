Жителям Подмосковья напомнили о продлении рецептов на лекарства через телемедицину

Жители Подмосковья могут продлить рецепты на льготные лекарства не выходя из дома. Для этого пациентов обзванивает робот Светлана, при помощи которого можно записаться на телемедицинскую консультацию к врачу.

Робот Светлана звонит тем пациентам, у которых заканчивается рецепт на льготное лекарство, и напоминает о необходимости продления. Для этого необходимо записаться на онлайн-консультацию к врачу.

По словам главы Минздрава Подмосковья, пилотный проект по роботизированному обзвону запустили в Лобне в декабре.

«Более 80 человек воспользовались сервисом и продлили рецепт не выходя из дома через телемедицинскую консультацию с врачом. Это особенно удобно для маломобильных групп населения, включая пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. В ближайшее время мы планируем его реализовать во всех городских округах Подмосковья», — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии медицины в регионе. Так, в этом году открыли крупный детский госпиталь и начали возведение многопрофильного центра в Балашихе.