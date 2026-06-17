Жителям Подмосковья напомнили о правилах земляных работ вблизи газопроводов

Жителям и организациям Московской области напомнили о необходимости согласования земляных работ с газовой службой. В регионе множество подземных коммуникаций, включая газораспределительные сети. Перед началом работ важно убедиться, что на участке нет газопровода.

С начала года Мособлгаз устранил более 300 механических повреждений газопроводов, вызванных несанкционированными земляными работами. Сейчас газоснабжение полностью восстановлено.

Мособлгаз призывает всех, кто планирует земляные работы вблизи предполагаемого места пролегания газовой трубы, заранее получить разрешение.

Для этого нужно выполнить несколько шагов:

1. Оформить письменное разрешение на проведение работ в охранной зоне газопровода в районной эксплуатационной службе (РЭС) филиала АО «Мособлгаз». 2. Вызвать специалиста: не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ сообщить в местную эксплуатационную службу по телефону и пригласить представителя газовой службы на место. 3. Если газопровод находится в непосредственной близости от охранной зоны, использовать ударные инструменты и землеройные механизмы запрещено — работать можно только вручную.

При повреждении газопровода необходимо немедленно прекратить работы, сообщить об этом по единому номеру вызова экстренных служб 112 и отойти на безопасное расстояние.

Мособлгаз призывает всех строителей, дачников и руководителей организаций строго соблюдать правила, чтобы избежать аварий и обеспечить безопасность газоснабжения региона.