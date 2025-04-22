Жителям Подмосковья напомнили о правилах поведения во дворах в майские праздники

Жилнадзор Подмосковья усилит контроль за порядком во дворах. В преддверии майских праздников жителям региона поспешили напомнить об установленных правилах, за нарушение которых полагается штраф.
Во дворах запрещается разводить огонь и разжигать мангалы. Для жарки шашлыков лучше выбирать специально оборудованные места. Штраф за нарушение требований пожарной безопасности составит от от 5 до 15 тысяч рублей, а за нарушение общественного порядка — от 500 до 1 тысячи рублей.
Также жителей просят не сбрасывать бытовые отходы в неположенных местах. Для этого оборудованы контейнерные площадки. Крупногабаритный и строительный мусор необходимо утилизировать в специальные бункеры.
Водителей автомобилей предупредили, что за парковку у контейнерной площадки и в зоне действия знаков «Работает эвакуатор» и «Остановка запрещена» нужно будет заплатить штраф в размере 2 250 рублей.
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