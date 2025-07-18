Жителям Подмосковья напомнили о мерах поддержки участников СВО и их семей

В Подмосковье действует 75 мер поддержки ветеранов СВО и их семей, из которых 32 — региональные. С 1 сентября в области вступит в силу закон о льготах при трудоустройстве бойцов в крупные компании. Об этом напомнил секретарь регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он рассказал, что, например, Андрей Бакланов и Кирилл Соснин уже нашли свое место после возвращения с фронта. Первый после реабилитации пришел в молодежный центр «Возрождение» и сейчас занимается отправкой гумпомощи, а второй стал участником программы «Герои Подмосковья».

Замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, отметил, что благодаря их профориентационному партпроекту 2395 военнослужащих со всей России получили новые рабочие места. Поучаствовать в мероприятиях могли не только бойцы, всего «Моя карьера с Единой Россией» трудоустроила более 260 тысяч человек.

«Ключевые показатели выполнены с превышением плановых значений. Это показывает серьезную востребованность нашего проекта. Мы не только помогаем людям, но и укрепляем социальные связи, вовлекая граждан в партийную работу», — подчеркнул парламентарий.

В дальнейшем участники СВО смогут устроиться реабилитационные центры. В них в 2025 году помощь получат 17 тысяч вернувшихся героев, отметила Член Генсовета партии, депутат Госдумы Екатерина Стенякина. Расширить возможности позволят и новые партнеры проекта «Моя карьера с Единой Россией» — Социальный фонд России и ПАО «Россети».