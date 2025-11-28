Жителям Подмосковья напомнили о бонусах за оплату коммуналки онлайн

В преддверии Нового года клиенты расчетного центра Московской области могут выиграть призы за оплату коммунальных услуг и подключение электронной квитанции. Чтобы мотивировать жителей оплачивать ЖКУ вовремя и активнее пользоваться онлайн-сервисами, расчетный центр подготовил праздничную программу поощрений. Для участия нужно просто оплатить коммунальные услуги удобным способом и воспользоваться цифровыми возможностями центра.

Всего в Московской области запустили пять акций — от кешбэков до розыгрышей призов за оплату разными способами. Условия участия размещены на официальном сайте компании и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Принять участие и получить новогодние подарки может каждый клиент расчетного центра.