Жителям Подмосковья напомнили о бесплатных программах переобучения

В Подмосковье продолжается набор на бесплатное переобучение. Жителям региона предлагают освоить новую специальность или пройти повышение квалификации, в том числе по востребованным IT-направлениям и курсам, связанным с технологиями искусственного интеллекта.

Интерес к программе оказался высоким. За первые две недели поступило уже 500 заявок.

«В этом году значительная часть образовательных программ ориентирована на цифровую экономику. Среди предложений — курсы по внедрению и использованию нейросетей, подготовка специалистов по работе с системами ИИ, а также обеспечение информационной безопасности и администрирование баз данных. Жители могут выбрать любую из доступных программ, которых становится больше с каждым днем», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин

Желающие также могут обучиться работе в системе 1С или в программах Revit и nanoCAD.

Чтобы присоединиться к программе, нужно оставить заявку на портале «Работа России», а затем пройти профориентацию в кадровом центре Московской области, где помогут выбрать программу с учетом навыков и карьерных планов.

Программа бесплатного переобучения действует в рамках национального проекта «Кадры», который сменил проект «Демография». Основная задача — оперативно готовить специалистов, соответствующих реальным запросам работодателей.