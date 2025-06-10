Жителям Подмосковья напомнили о бесплатном зубопротезировании

С начала года жители Подмосковья подали более 16 тысяч заявлений на получение справки для бесплатного зубопротезирования через портал госуслуг. Об этом сообщили в Министерстве госуправления, ИТ и связи Московской области.

Право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов есть у ветеранов труда и военной службы, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, неработающих пенсионеров, а также у людей предпенсионного возраста. Решение о предоставлении услуги принимается по медицинским показаниям после осмотра у стоматолога.

Оформить справку можно онлайн в разделе «Соцподдержка» — «Документы, подтверждающие льготу». Услуга бесплатная, а результат придет в личный кабинет на портале. Ее предоставляют по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».