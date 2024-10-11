Жителям Подмосковья напомнили об оплате штрафов и налогов через «Добродел»

Жителям Подмосковья напомнили о возможности оплатить штрафы, судебные задолженности и госпошлины через мобильное приложение «Добродел». Провести оплату можно в несколько кликов, не выходя из дома.

Через приложение «Добродел» жители могут онлайн оплатить налоги, штрафы, госпошлины и многое другое, напомнили в Мингосуправлении региона. Для этого нужно перейти в раздел «Услуги» — «Платежи» — «Проверить и оплатить штрафы ГИБДД», ввести номер документа и провести оплату.

Кроме того, через приложение можно оплатить квартплату, электричество, отопление и газ.

«Добродел» делает взаимодействие жителей и госорганов удобным и быстрым. Авторизоваться на портале можно через ЕСИА.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».