Жителям Одинцова напомнили правила первой помощи при отравлении ягодами

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Диковинные ягоды, внешне напоминающие съедобные, но на деле крайне опасные, были замечены в лесах Одинцовского округа. Агрономы советуют каждому запомнить внешний облик следующих растений: волчье лыко, вороний глаз, белладонна, майский ландыш.

Растениеводы настоятельно рекомендуют собирать только те виды, в которых вы уверены на 100%, — малину, землянику. Незнакомые и подозрительные «двойники» лучше обходить стороной.

Вышеперечисленные ядовитые виды способны вызвать сильное отравление — эти ягоды часто выглядят аппетитно, но их токсичность представляет серьезную угрозу для здоровья.

Эксперты призывают быть осторожными и не пробовать незнакомые плоды, особенно если в лесу гуляют дети.

Необходимо запомнить первую помощь при отравлении: немедленно вызвать медиков, промыть желудок, обеспечить покой и достаточное питье.