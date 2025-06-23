Жителям Одинцова напомнили об ответственности за проникновение на энергообъекты

Попытки незаконных действий, направленных против объектов электроэнергетики участились по всей России. В связи с этим жителей и гостей Одинцовского округа настоятельно предупреждают о недопустимости и крайней опасности таких действий.

Зачастую преступники представляются сотрудниками полиции или других служб, могут предлагать деньги за выполнение опасный заданий, а также шантажировать или под предлогом «спецоперации» вынуждать выполнять их указания. Любое вмешательство в работу энергооборудования незаконно и влечет за собой тяжелейшие последствия, в том числе уголовную ответственность вплоть до наказания за особо тяжкие преступления.Куда обращаться при подозрениях на склонение к диверсионным действиям.

Объекты электроэнергетики — линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и другое оборудование, предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии являются источниками повышенной опасности. Напряжение в тысячи и десятки тысяч вольт смертельно для человека при малейшем прикосновении и даже простом приближении.