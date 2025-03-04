Жителям Одинцова напомнили об опасности тонкого льда на водоемах

Западное отделение Центра государственной инспекции по маломерным судам Министерства чрезвычайных ситуаций по Московской области выпустило памятку об опасностях тонкого льда на водоемах. В ведомстве предупредили, что лед обманчив и опасен: под слоем снега скрыты трещины, проталины и промоины, которые остаются невидимыми с внешней стороны.

Если человек оказался в холодной воде, важно сохранять спокойствие и действовать быстро. Спасатели рекомендуют не пытаться вылезти из воды, наваливаясь всем телом на тонкий лед — это только усугубит ситуацию. Также нужно громко кричать, чтобы привлечь внимание окружающих. Затем следует щироко расставить руки, чтобы удержаться на поверхности и не погрузиться с головой в воду, а также опереться локтями о лед и привести тело в горизонтальное положение. Далее необходимо забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к кромке, затем поворотом корпуса вытащить вторую ногу и быстро выкатиться на лед.

Следом нужно без резких движений отползти как можно дальше от опасного места в том направлении, откуда пришли. Добравшись до берега, немедленно надо раздеться, выжать мокрую одежду и снова надеть ее. Затем следует как можно быстрее добраться до теплого помещения.

Эти рекомендации помогут избежать серьезных последствий и сохранить здоровье в экстремальной ситуации.