Жителям Мытищ рассказали о программе социальной газификации

Деревни, села и поселки городского округа Мытищи газифицируют по программе правительства Подмосковья. Для подключения голубого топлива населенный пункт и земельный участок должны соответствовать определенным критериям.

Села, поселки и деревни городского округа Мытищи обеспечат газом благодаря программе правительства региона «Развитие газификации в Московской области до 2035 года». Полезные материалы об этом губернаторском проекте можно посмотреть на сайте «Мособлгаза», там же можно увидеть карту газификации.

Чтобы населенный пункт попал в программу правительства Подмосковья, он должен подходить по некоторым критериям. Так, свыше 30 жителей должны быть прописаны в нем, а лимит капитальных затрат на газификацию населенного пункта на одного зарегистрированного там гражданина не должен превышать 450 тысяч рублей.

Помимо этого, земельный участок, который планируют обеспечить газом, также должен соответствовать определенным параметрам: например, располагаться в границах газифицированного населенного пункта, домовладение и земля должны быть зарегистрированы в Росреестре, а дом пригоден для проживания.

Все интересующие вопросы можно задать в телеграм-чате «Социальная газификация» или позвонив на «горячую линию» по номеру: +7 (495) 122-40-04.