Жителям Мытищ рассказали о программах поддержки людей с нарушениями зрения
Единый день приема состоялся в общественной приемной партии «Единая Россия» в Мытищах. Его приурочили к международному дню незрячих и слабовидящих людей.
Встречу организовал руководитель фракции партии «Единая Россия» Юрий Гончарук. Жители могли обратиться с просьбами и задать интересующие их вопросы.
К примеру, один из жителей Мытищ рассказал о трудностях, с которыми сталкивается в повседневной жизни. Ему подробно рассказали о программах социальной поддержки людей с нарушениями зрения, которые действуют в муниципалитете.
Обратившемуся дали рекомендации по получению нужных ему услуг.
«Важно, чтобы люди с ограниченными возможностями зрения чувствовали себя полноценными членами общества и имели равные шансы на успешную жизнь», — отметил Юрий Гончарук.
Отметим, что запись на прием в местное отделение партии «Единая Россия» идет по телефону: 8 (495) 581-06-34.
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