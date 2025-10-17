Жителям Мытищ напомнили правила противопожарной безопасности

Порядка 80% от общего количества пожаров может случиться при обогреве жилья. Основные причины — нарушение правил устройства и эксплуатации электроприборов и печей, неисправная электропроводка, неосторожное обращение с огнем

Возгорание, произошедшее недавно в деревне Беляниново, где в результате пожара выгорело 50 квадратных метров одноэтажного дачного дома, стало показательным. Обошлось без пострадавших, но по словам дознавателя отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Мытищам Алины Антиповой, на момент прибытия подразделения пожарной охраны на место наблюдалось открытое горение внутри дома.

«Уважаемые жители и гости городского округа Мытищи. Соблюдайте требования пожарной безопасности в осенне-зимний период. Установите дома дымовой пожарный извещатель. Помните, что ваша безопасность — это ваша ответственность», — подчеркнула Алина Антипова.

Основные правила, соблюдение которых позволит избежать пожара: не использовать неисправные электроприборы, не оставлять без присмотра включенными утюг, плиту или обогреватель, не подключать большое количество приборов к одной розетке одновременно, правильно эксплуатировать печи и камины, не курить в постели.