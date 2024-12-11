Жителям Мытищ напомнили правила безопасности на железной дороге

На железнодорожной инфраструктуре городского округа Мытищи регулярно проводятся рейды по безопасности, направленные на профилактику и пресечение правонарушений. В мероприятиях принимают участие сотрудники администрации округа, представители Центральной пригородной пассажирской компании и административно-пассажирской инспекции.

В рамках рейдов проводятся беседы с пассажирами, во время которых специалисты раздают наглядный агитационный материал по правилам безопасного поведения на железной дороге. Основное внимание уделяется предупреждению несанкционированных проходов через пути, незаконного проникновения на платформы и других действий, которые могут привести к несчастным случаям.

На объектах железнодорожной инфраструктуры ведется активная работа по блокировке опасных участков и информированию жителей о важности соблюдения правил безопасности. Благодаря совместным усилиям администрации, транспортных организаций и инспекций удается значительно снизить количество правонарушений и обеспечить защиту пассажиров.

«Безопасность на железной дороге — это наша общая ответственность. Мы продолжаем работать над предотвращением возможных инцидентов и повышением осведомленности граждан о правилах поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры», — отметили представители администрации округа.

Такие мероприятия позволяют не только снизить риск несчастных случаев, но и повысить уровень ответственности среди жителей округа. Работа в данном направлении будет продолжена для обеспечения максимальной безопасности пассажиров.

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